The Adam Project, lungometraggio Netflix con Ryan Reynolds diretto da(Free Guy – Eroe per gioco) arriverà nei prossimi giorni sulla piattaforma streaming.

E durante la promozione del film sopracitato il regista, parlando con Screen Rant, ha parlato della sua passione per i film fantascientifici, citando anche i film della Marvel e di Star Wars, con possibilità di dirigere dei progetti ambientati in quegli universi in futuro:

Apprezzo il genere. Sicuramente trovo avvincenti gli universi di Star Wars e Marvel. Dovrebbe essere il momento giusto, la storia giusta, sarebbero sicuramente opportunità allettanti.

Riguardo The Adam Project:

A scrivere la sceneggiatura Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, mentre alla produzione troviamo David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, e gli stessi Levy e Reynolds.

