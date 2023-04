La Warner Bros. ha annunciato che dal 23 maggio sarà disponibile l’edizione home video (in Dvd, Blu-ray e 4K UHD) di Shazam! 2 – Furia degli dei, cinecomic DC arrivato nelle sale a metà marzo.

Per l’occasione è arrivata in rete la lista dei contenuti speciali delle varie edizioni e anche una featurette in esclusiva per ComicBook.com.

Potete vedere la featurette cliccando qui. Qua sotto la lista dei contenuti extra:

SHAZAM! Let’s Make a Sequel – featurette

The Rock of Eternity: Decked Out – featurette

The Shazamily Reunion – featurette

The Zac Effect – featurette

The Sisterhood of the Daughters of Atlas – featurette

Pay By Play: Scene Breakdown – featurettes

Ben Franklin bridge collapse

Rooftop battle of the gods

Unicorn ride in Philadelphia

Epic showdown at the baseball stadium

The Mythology of Shazam! – featurette

Director’s Audio Commentary with David F. Sandberg

Deleted Scenes, Alternate & Extended Scenes

