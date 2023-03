Lucy Liu avrebbe voluto interpretare una supereroina da giovane: “Sarebbe stato più semplice”

Impegnata a promuovere Shazam! Furia degli Dei, Lucy Liu ha raccontato che avrebbe voluto interpretare una supereroina molto tempo fa, e non a 54 anni anni come raccontato durante intervista con The Cut.

“Se fosse successo prima, sarebbe stato un miracolo” ha ammesso l’attrice. “La storia sarebbe stata diversa e la mia carriera più facile. Ci sarebbero state più opportunità“.

Trovate tutte le informazioni su Shazam! 2 con Zachary Levi nella nostra scheda: il film è arrivato in Italia il 16 marzo.

Cosa ne pensate di Shazam! 2 e delle parole di Lucy Liu? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!