Shazam! 2: il regista parla del cammeo a cui non credeva e delle apparizioni mancate

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In occasione di un’intervista con Comicbook, David F Sandberg ha parlato del celebre cammeo di Shazam! Furia degli Dei che la Warner Bros. aveva svelato solamente qualche giorno fa.

Si tratta di Wonder Woman, interpretata ancora una volta da Gal Gadot. Visto quanto accaduto l’ultima volta, il regista non credeva che sarebbe riuscito a inserire Diana Prince nel suo film. Il motivo è che per il primo capitolo a Sandberg era stato detto che Henry Cavill avrebbe girato il suo cammeo e che intanto sarebbe servito girare tutto con una controfigura.

“Il giorno non è mai arrivato” ha raccontato il regista, “perciò abbiamo dovuto improvvisare con l’inquadratura della controfigura, ed è il motivo per cui il film finisce in quel modo, che è comunque un finale divertente“.

Quando Sandberg ha avuto la garanzia che l’attrice sarebbe apparsa nel film, ha ben pensato innanzitutto di stuzzicare il pubblico decidendo di non mostrare Wonder Woman dal collo in su in una prima scena:

Se avessimo dato agli spettatori un altro cammeo senza testa, si sarebbero arrabbiati. Nel film ovviamente l’abbiamo presa un po’ sul ridere, e infatti alla fine quando la vediamo ha la testa tagliata per qualche secondo, ma poi la vediamo proprio lì. […] È sempre stata nella sceneggiatura, ma non ci ho mai creduto.

Ha poi aggiunto:

Quando abbiamo girato quella scena mi hanno detto: “Oh, [Gal Gadot] non ce la farà ad arrivare su questo set, perciò dobbiamo usare una controfigura e poi giriamo la sua parte“. Mi sono detto: “Sì, certo“, ma stavo già pensando al fatto che non ce l’avremmo fatta. […] Stavo già pensando a un piano B, ma poi fortunatamente è successo e abbiamo girato le scene con Gal.

Il regista ha poi parlato della possibilità di inserire anche un cammeo di Batman e Superman:

Giustifichiamo la cosa [l’assenza dei supereroi della Justice League] perché c’è la grande cupola di forza che circonda tutto, rubata dai Simpson. Effettivamente ho pensato all’inizio di inserire una scena, magari un servizio televisivo in cui si vedeva Superman che cercava di entrare o Batman proprio lì fuori, che cercava di abbattere la cupola. Ma ci abbiamo rinunciato subito, perché avrebbe indotto a troppe domande: “Ok, visto che chiaramente sono lì, che si fa adesso?“.

Trovate tutte le informazioni su Shazam! 2 nella nostra scheda: il film è arrivato in Italia il 16 marzo.

Cosa ne pensate di Shazam! 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!