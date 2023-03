Shazam! 2, il regista si dice “sorpreso” per gli spoiler contenuti nei materiali promozionali

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter per la promozione di Shazam! Furia degli Dei, il regista David F. Sandberg ha parlato degli spoiler contenuti nei materiali promozionali del film.

Uno spot, in particolare, ha svelato la presenza di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman a pochi giorni dall’uscita, e di questo il regista si è detto sorpreso:

Mi ha sorpreso. Stavo tornando dal tour promozionale e ho ricevuto un messaggio in cui mi dicevano: “Ehy, perché spoilerare Wonder Woman?“, io non avevo idea di che cosa stesse parlando, non lo sapevo e alla fine si sono scusati per non avermi tenuto aggiornato.

Ma ho capito le loro motivazioni, volevano indurre le persone ad andare al cinema. Perciò è una cosa che ho capito, ma è un peccato perché oramai i soli spettatori che possono assistere a un film nel modo opportuno sono quelli dei test screening. Quando hanno visto il film non sapevano che Rechel Zegler fosse una dea, ad esempio. Perciò per loro si è trattato di un bel colpo di scena, ma una volta che è iniziata la campagna marketing bisognava mostrarla con il suo costume da dea e quindi addio mistero.