Shazam! Furia degli dei, uscito al cinema nel marzo 2023, ha incassato globalmente appena 134 milioni di dollari, proseguendo, dopo Ant Man 3, una tendenza in negativo per i cinecomic nel corso dell’anno scorso. Per questo, un Shazam 3 sembra al momento improbabile, ma sulla questione è intervenuto recentemente Asher Angel, interprete di Billy Batson. Ecco quanto dichiarato in un’intervista con Comicbookmovie.com a proposito dei diversi flop in casa Marvel e DC:

Penso che il genere dei supereroi sia un genere davvero difficile. Odio quando si parla di stanchezza da supereroi. Non credo in queste cose. Penso che qualsiasi cosa la DC o la Marvel propongano, avrà una certa risonanza, ma se ha una certa risonanza, ha una certa risonanza. Se non lo ce l’ha, non ce l’ha. Penso che molto spesso la gente faccia molta pressione sulla Marvel e sulla DC, dicendo che ogni film deve essere fantastico. È un genere difficile, sicuramente, e sono felice di aver avuto l’opportunità di partecipare a questo mondo. È stata la realizzazione di un desiderio, perché da bambino ho sempre voluto essere un supereroe.

Il giovane attore parla poi della possibilità di tornare nei panni del personaggio:

Sarei sempre disponibile a tornare a interpretare Billy Batson. Non vorrei mai prendere il posto di Zach perché siamo insieme nel film. Se in futuro dovessero esserci altri personaggi, sarei aperto anche a questo. Sono piuttosto aperto! C’è un tempo e un luogo, e succederà. Penso che abbiamo sempre pensato di farne un terzo, ma [con la nascita dei DC Studios] ci sono persone nuove che arrivano e prendono il controllo e i piani possono cambiare e le cose possono cambiare. Credo che vedremo. Vedremo cosa ci riserverà il futuro.

