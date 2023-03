Shazam! 2: le scene dei titoli di coda non sono state mostrate alle anteprime, parla il regista

Alle anteprime stampa e alle prime di Shazam! Furia degli dei negli ultimi giorni non c’è stata traccia di scene dei titoli di coda alla fine della pellicola di David F. Sandberg.

Il motivo è che la produzione ha deciso di preservare il più possibile la sorpresa per i fan, nonostante a detta del regista non ci si debba aspettare nulla di sconvolgente:

“Esistono, confermo” ha raccontato il regista a Uproxx. “Credo sia più una questione di preservare qualcosa per i fan che andranno al cinema il primo giorno. Si tratta di piccole scene divertenti, non ci sarà nessun: ‘Ecco il nuovo Superman’. Non posso svelare troppo, ma ci sono dei personaggi belli da vedere“.

Trovate tutte le informazioni su Shazam! 2 nella nostra scheda: l’uscita è fissata al 16 marzo.

Cosa ne pensate e quanto attendete Shazam! 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!