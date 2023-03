Shazam! Furia degli Dei: Jack Dylan Grazer su come Freddy sfrutta il fatto di essere un supereroe

In attesa di vedere nelle sale Shazam! Furia degli Dei, il giovane attore Jack Dylan Grazer, che nel cinecomic DC veste i panni di Freddy Freeman, ha voluto proprio parlare del suo personaggio e di come ha deciso di sfruttare la sua nuova vita da supereroe per scopi personali.

A ComicBook.com ha dichiarato:

Sta cercando di fare colpo sulle ragazze. Perché, beh, nella sua età adulta è sbocciato, ma in origine è goffo e nevrotico. Anche se sta davvero cercando di controllarsi, a scuola trova una ragazza che, oh mio Dio, è davvero speciale per lui, e vorrebbe legare con lei. Ma utilizza la storia del supereroe come leva, ovviamente. Come farei io, direi: “Oh sì, ho fatto questo film, Shazam!, e comunque sono un attore. Ma prima di tutto sono un artista, tu come ti chiami?”.

