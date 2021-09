Per il sequel di(intitolato Fury of the Gods), il regista di David F. Sandberg non commetterà lo stesso errore dimenticandosi della iconica intro con i supereroi della DC come fatto con il primo film.

Lo ha promesso in un post su Instagram, più o meno…

La gente ha dato di matto quando ho dimenticato di inserire questa intro nel primo Shazam. Ebbene, al momento è nel sequel. Vediamo se rimane. Voglio dire, chissà, magari per il 2023 avranno un nuovo logo o altro.

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

La scena dei titoli di coda del primo film aveva preannunciato il coinvolgimento di Sivana e Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male, ma sembra che la produzione per il sequel abbia preferito concentrarsi sulle due antagoniste Kalypso e Hespera, due sorelle interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

