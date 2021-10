Nel corso di un’intervista internazionale in occasione del DC Fandome,ha parlato di

L’attore ha confermato che il film sarà ambientato due anni dopo gli eventi del primo capitolo, che troveremo Billy Batson ovviamente cresciuto e più a suo agio con i suoi poteri visto che avrà trascorso il tempo a combattere il crimine di quartiere.

Nel caso vi fosse sfuggito, qui trovate il dietro le quinte presentato alcuni giorni fa.

Durante o #DCFanDome chinês Zachary Levi confirma que #Shazam 2: Fury Of The Gods se passa 2 anos depois do primeiro filme. No primeiro filme, Billy Batson tinha 15 anos, agora ele vai ter 17 na sequência. pic.twitter.com/4yD2001pKX — DCVERSO (@DCverso1) October 18, 2021

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

La scena dei titoli di coda del primo film aveva preannunciato il coinvolgimento di Sivana e Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male, ma sembra che la produzione per il sequel abbia preferito concentrarsi sulle due antagoniste Kalypso e Hespera, due sorelle interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

Cosa ne pensate di Shazam! Fury of the Gods e quanto attendete la pellicola DC Comics prodotta dalla Warner Bros? Diteci la vostra nei commenti qua sotto in calce all’articolo!