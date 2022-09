Shotgun Wedding: la commedia con Jennifer Lopez dal 27 gennaio su Prime Video, ecco delle nuove immagini

Shotgun Wedding, commedia romantica con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel approderà ufficialmente in streaming su Amazon Prime video a partire dal 27 gennaio 2023.

In occasione dell’annuncio sono state pubblicate in rete delle nuove immagini del film che potete vedere qua sotto:

Questa la sinossi del film con Jennifer Lopez:

Darcy (Lopez) e Tom radunano le loro due famiglie, piene di amore ma anche di pregiudizi e supponenza, in un’esclusiva località per il loro matrimonio… proprio quando i due iniziano ad avere qualche ripensamento. E come se non bastasse questo a minacciare la celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando l’intera cerimonia viene presa in ostaggio.