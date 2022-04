LEGGI – Trovato il sostituto di Armie Hammer per il cast di Shotgun Wedding

La commedia romanticacon protagonistiapproderà direttamente in streaming su Amazon Prime video, secondo quanto rivelato da Deadline

Non è chiaro quando il progetto approderà sulla piattaforma, ma si ipotizza che possa essere rilasciato anche in alcune sale in un periodo limitato (inizialmente sarebbe dovuto approdare nei cinema il 1° luglio). Vi terremo aggiornati

Questa la sinossi del film con Jennifer Lopez:

Darcy (Lopez) e Tom radunano le loro due famiglie, piene di amore ma anche di pregiudizi e supponenza, in un’esclusiva località per il loro matrimonio… proprio quando i due iniziano ad avere qualche ripensamento. E come se non bastasse questo a minacciare la celebrazione, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando l’intera cerimonia viene presa in ostaggio.

Ricordiamo che il ruolo di Josh Duhamel doveva essere in realtà di Armie Hammer.

Cosa ne pensate della nuova commedia romantica d'azione con Jennifer Lopez?