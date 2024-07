Abbiamo già segnalato quello che Simon Pegg ha detto all’Hollywood Reporter in merito a un eventuale sequel di Shaun of the Dead, il leggendario primo capitolo della Trilogia del Cornetto che, quest’anno, festeggia 20 anni (ECCO I DETTAGLI).

Nella stessa intervista, l’amato attore inglese ha anche spiegato quale sarebbe la sua posizione se, un domani, la Universal dovesse decidere di realizzarne un remake.

Simon Pegg non gradisce l’idea di un remake di Shaun of the Dead

Quando la discussione con l’Hollywood Reporter va a a toccare l’argomento, del tutto ipotetico, di un remake di Shaun of the Dead, Simon Pegg dice:

Universal possiede il film e i diritti. Se scelgono di rifarlo, possono farlo se vogliono, immagino. Anche se Edgar e io saremmo furiosi. Shaun of the Dead è incredibilmente personale. C’è così tanto di noi in quel film. L’intera battuta di Ed e Shaun che non riescono mai a uscire dal Winchester era reale. Riguardava Nick e me, riguardava la nostra decisione di rimanere semplicemente in un pub nel Nord di Londra. Edgar era sempre in città. Stava sempre a Soho e voleva sempre che andassimo in città e ci trovassimo al club privato londinese The Groucho, e noi non ci andavamo mai. Volevamo stare sempre The Shepherds [pub]. La mia ragazza, ora mia moglie, diceva sempre “Andiamo di nuovo al The Shepherds?”. Questo ha ispirato tutta quella trama del film.

Poi aggiunge:

Tutta la faccenda della mamma di Shaun, il patrigno… io avevo una relazione problematica con il mio patrigno. È stata un’idea di Edgar uccidere la mamma. Non potevo crederci quando l’ha detto, ma è stata la decisione migliore per il film. C’è così tanto del nostro cuore e della nostra anima in quel film. Se qualcuno dovesse rifarlo, sarebbe un esercizio cinico e sfruttatore. Spero che la gente ami abbastanza il nostro Shaun da resistere a un reboot. Anche Gary King il personaggio di Pegg in La fine del mondo, aveva molto a che fare con il mio alcolismo. Un film davvero personale.

Per spiegare meglio il livello di fastidio che proverebbe di fronte a un remake del film, cita, come esempio, i suoi sentimenti verso il remake dell’Alba dei morti viventi fatto da Zack Snyder, una pellicola che apprezza ma che, secondo lui, doveva semplicemente intitolarsi in un altro modo:

Mi ha sempre infastidito il remake di Dawn of the Dead di Zack Snyder che è comunque un grande film. È davvero emozionante. Ma odiavo il fatto che l’avessero chiamato Dawn of the Dead, perché quello era il film di George Romero. Potevano chiamarlo Deadish che era una battuta fantastica nel film usata da uno degli attori, e sarebbe stato comunque un grande film, ma quando prendi semplicemente un titolo perché la gente lo riconosce, è così irrispettoso verso l’originale.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: The Hollywood Reporter

