Smile: il regista racconta chi ha avuto l’idea dell’inquietante campagna marketing

Lo scorso settembre, per promuovere l’uscita dell’horror Smile (LEGGI LA RECENSIONE) la Paramount aveva messo in atto una campagna marketing decisamente particolare.

Durante una partita della Major League di Baseball è comparsa nel pubblico una donna con una maglietta con il titolo del film e un inquietante sorriso stampato sul volto. Questo fatto ha spaventato moltissimi spettatori, che hanno condiviso la notizia sui social: in quest’articolo trovate alcuni dei tanti tweet pubblicati. Una strategia che ha dato decisamente i suoi frutti: il film ha infatti incassato globalmente oltre 200 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 17. In una recente intervista con THR, il regista del film, Parker Finn, ha rivelato chi ha avuto l’idea della campagna:

Tutti i dipartimenti della Paramount sono straordinariamente esperti in quello che fanno e sono davvero bravi a pensare fuori dagli schemi. Marc Weinstock siede sulla poltrona più alta del reparto marketing della Paramount, e c’è un motivo per cui è lì. Brian Pianko è il capo della pubblicità creativa, quindi tutti i professionisti che lavorano lì sono straordinari.

E quando è venuta fuori l’idea di mettere delle persone sorridenti alle partite di baseball, ne abbiamo parlato forse cinque o sei settimane prima che accadesse. Mi è piaciuto molto il fatto che volessero fare una vera e propria guerriglia marketing, senza ricorrere a metodi sleali. Dicevano: “Se la gente capisce, capisce. Se non lo fanno, niente di male. Non costerà una tonnellata di denaro farlo“. E le persone sorridenti sono arrivate per la prima volta quando eravamo ad Austin per la nostra anteprima al Fantastic Fest, e vederlo diventare virale è stato davvero incredibile, gratificante ed eccitante