Nel corso di un’intervista con il canale Youtube italiano di I Minuteman ha parlato a lungo della sua “Snyder Cut” dirivelando alcune curiosità.

Parlando della durata del progetto, il regista ha spiegato che se il film dovesse arrivare al cinema (come da sempre sperato), arriverebbe con un intervallo integrato:

Sono quattro ore di film e titoli di coda. Credo superi di diversi minuti le quattro ore visto che, insomma, ci sono tante persone che hanno lavorato al film. Se il film dovesse arrivare al cinema abbiamo già pronto un intervallo di 10 minuti. Ha una colonna sonora bellissima, perciò la cosa aggiungerebbe altri 10 minuti al film.

Ieri vi abbiamo mostrato un altro assaggio del trailer, e in effetti come scovato su Twitter, sembra che nel film apparirà anche Granny Goodness, personaggio dei fumetti creato da Jack Kirby, che fa parte dell’Elite di Darkseid.

Yo is that Granny Goodness?? This movie is going to be WILD! #SnyderCut pic.twitter.com/PrqIPpLkfK — Mark Abrahams 🇿🇦 (@RobinMarkels) February 13, 2021

Il regista ha inoltre annunciato una partnership con Wonderland per dare ai fan la possibilità di richiedere una cena a tema Justice League negli Stati Uniti e nel Regno Unito: qui trovate tutti i dettagli anche se è già stato registrato il tutto esaurito.

Su Vero, infine, Snyder ha preannunciato che il film non conterrà troppe battute.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

