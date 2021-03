è intervenuto dall’Italia (vi ricordiamo che l’attore e musicista è nello stivale per le riprese di House of Gucci di Ridley Scott) come ospite al Late Show di Stephen Colbert ( ecco il video su YouTube ) e con il popolare conduttore ha potuto anche parlare dellain cui, come noto, torna nei panni di, la storica arcinemesi di Batman.

Jared Leto definisce il suo personaggio come un’evoluzione di quello apparso in Suicide Squad:

Penso sia un’evoluzione. Fra Suicide Squad e Justice League sono trascorsi degli anni e, di certo, dei registi differenti. Quando collabori con qualcuno, proprio come avviene quando hai un ospite, si tratta di qualcosa che tira fuori dei lati differenti, delle battute diverse, un’energia differente. Cosa che accade anche quando lavori con dei registi diversi, da una parte sei tu stesso che tiri fuori delle novità, dall’altro sono proprio i registi a farti tirare fuori qualcosa di diverso. E ho davvero amato lavorare con Zack Snyder, ho adorato la sua passione. Conosce questo mondo più di chiunque altro.

Durante l’ospitata da Stephen Colbert, Jared Leto ha anche parlato della nuova t-shirt dei 30 Seconds to Mars che cita la battuta “Viviamo in una società” che viene pronunciata dal Joker nel trailer finale della Snyder Cut, ma che, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, è assente dal film. La star ha ribadito che il 50% dei proventi ricavati dalla vendita del capo d’abbigliamento andrà devoluto alla American Foundation for Suicide Prevention.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

