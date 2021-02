Della chiacchierata fatta daa margine del debutto del full trailer delladiabbiamo già discusso ieri citando le parole del regista sulla versione in bianco e nero della pellicola e sulla possibilità di dare forma anche a un sequel.

Durante la medesima chiacchierata, che potete trovare su YouTube, Zack Snyder ha anche parlato delle riprese aggiuntive effettuate per la Snyder Cut in piena pandemia di nuovo Coronavirus.

A quanto pare, anche se il nuovo materiale girato non era tantissimo, si è comunque trattato di un processo comprensibilmente molto delicato:

Ci sono dei protocolli in essere, quindi quando devi girare qualcosa c’è una maniera per farlo. Avevamo appena terminato le riprese del prequel di Army of the Dead, la cui lavorazione si è tenuta a Praga, è stato realizzato interamente durante il COVID ed è stato fatto un lavoro straordinario. Detto questo, quando abbiamo girato la Snyder Cut, avevamo fatto da poco un po’ di riprese aggiuntive per Army of the Dead e avevamo già acquisito una certa dimestichezza. È stato in quella sede che abbiamo implementato il processo di testing, i protocolli di distanziamento sociale e la differenziazione delle diverse aree del set – rossa, gialla e verde. La zona rossa è quella dove gli attori non portano alcun dispositivo di protezione personale e dove bisogna prestare elevatissima attenzione anche perché poi, nelle altre zone, ci sono altri livelli di protezione. Ma sì, è stata dura. Francamente è stato difficile. È dura girare un film con una mascherina. Ma alla fine tutto ha funzionato per il meglio. Fabian Wagner ha fatto un lavoro straordinario con le riprese aggiuntive che ho girato e non vedo davvero l’ora che possiate vederlo. Purtroppo non è potuto venire sul set, ma tutto si è comunque risolto per il meglio.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Quanto attendete la Snyder Cut? Ditecelo nei commenti!