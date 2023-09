Sofia Coppola pare non avere alcuna intenzione di vedere Her (Lei), l’acclamato film scritto e diretto dal suo ex-marito Spike Jonze.

La regista ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rolling Stone per il ventesimo anniversario di Lost in Translation – L’amore tradotto, pellicola del 2003, scritta, diretta e prodotta da Sofia Coppola con protagonisti Bill Murray e Scarlett Johansson. La fonte d’ispirazione di Her di Spike Jonze sarebbe proprio il divorzio fra lei e il regista avvenuto nell’anno in cui Lost in Translation approdava nelle sale.

Parlando di Her e degli “strani parallelismi” con Lost in Translation nonostante i dieci anni abbondanti che separano le due opere spiega:

Non l’ho mai visto! Dal trailer, sembra che ci siano molte somiglianze. Abbiamo lo stesso scenografo. Ma non l’ho visto. So che molte persone apprezzano molto quel film, ma non l’ho visto. Non so se voglio vedere Rooney Mara interpretare me.

Da 20 anni, i personaggi interpretati da Scarlett Johnasson e Giovanni Ribisi in Lost in Translation vengono letti come degli alias degli stessi Sofia Coppola e Spike Jonze. E considerato che il fotografo in ascesa interpretato da Ribisi non fa fare una figura edificante a Spike Jonze, Sofia Coppola venne “rimproverata” alla premiere del film da parte di Michel Gondry, che di Jonze era amico stretto.

Mi ha chiesto scusa per quell’accaduto. Mi ha rimproverata durante la mia premiere, ma poi si è scusato. Penso che stesse cercando di fare il bravo amico. Credeva di difendere Spike, ma alla fine stava denigrando me durante la mia serata. Ma si tratta solo di un gesto nato dal voler essere un buon amico di Spike.

Her – Lei racconta la storia di Theodore (Joaquin Phoenix), un uomo solitario dal cuore spezzato che si guadagna da vivere scrivendo lettere “personali” per gli altri, che acquista un sistema informatico di nuova generazione progettato per soddisfare tutte le esigenze dell’utente. Il nome della voce del sistema operativo è Samantha, che si dimostra sensibile, profonda e divertente. Il rapporto di Theodore e Samantha crescerà e l’amicizia si trasformerà in amore ma…

Trovate tutte le informazioni su Priscilla, l’ultimo film di Sofia Coppola, nella nostra scheda.

FONTE: Rolling Stone

Classifiche consigliate