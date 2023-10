Sono passati più di 20 anni dall’uscita di Sognando Beckham (Bend It Like Beckham), pellicola del 2002 diretta da Gurinder Chadha, e interpretatada Parminder Nagra, Keira Knightley e Jonathan Rhys Meyers.

Il recente successo del calcio femminile e gli incredibili risultati ottenuti dalle “leonesse” della nazionale di calcio dell’Inghilterra hanno indotto la regista a fare un pensierino su un possibile sequel.

Come raccontato in un’intervista con Metro, l’idea c’è:

Non ho mai voluto realizzare un sequel del film, perché ho sempre pensato che non sarei riuscita a ricreare la stessa magia con Parminder, Keira, Jonathan Rhys Meyers e Archie Panjabi. Ma con il recente successo del calcio, mi sta venendo in mente un’idea per un seguito di qualche tipo.