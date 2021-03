In una recente intervista con ScreenRant ha ammesso che vorrebbe tornare a interpretare Enfys Nest in un progetto dell’universo di Star Wars dopo il film su Solo.

Ecco le parole dell’attrice che possiamo ammirare nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier:

Lo vorrei tanto se ci fosse la possibilità. Non mi hanno detto nulla, ma adorerei interpretare Enfys Nest un’altra volta. Se la Disney mi venisse a dire: “Vuoi interpretarla di nuovo?” accetterei senza pensarci due volte. È stato così divertente interpretarla.

Solo: A Star Wars Story è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

