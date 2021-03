ha di recente parlato del suo lavoro sumenzionando il cambio di regia del film, passato a poche settimane dalla fine delle riprese nelle mani di Ron Howard dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller:

Ecco le sue parole:

È stata dura. […] Ma ho capito fin da subito che Kathleen Kennedy e [la produttrice della Lucasfilm] Allison Shearmur non scherzavano. Erano decise a sottolinearne il valore artistico, assicurandosi che il film avesse una certa atmosfera. Non volevano perderla perché era quello su cui le persone contavano. Fu un’esperienza molto rinfrescante per me.