Come ormai ben sappiamo in una breve ma intensa scena nel terzo atto diocompare nientemeno che, iconico villain apparso per la prima volta sul grande schermo in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

Proprio nelle scorse ore Ray Park, che ha vestito i panni del personaggio nei due film della saga sopracitati, ha diffuso in rete una foto scattata nel backstage di Solo in cui possiamo ammirare la protesi in silicone utilizzata per la parte superiore della testa di Maul con le sue iconiche corna.

Potete vedere la foto e il post qua sotto:

Solo: A Star Wars Story è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Ray Park /Instagram