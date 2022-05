Durante una conferenza stampa alla Star Wars Celebration dedicato al documentario incentrato sulla Industrial Light & Magic, si è parlato dialla presenza del regista

Howard ha ammesso di esser stato fiero di lavorare al film con una versione preliminare del celebre “Volume”, e ha poi risposto a una domanda sull’amore dimostrato dai fan nei confronti della sua pellicola nonostante i risultati insoddisfacenti al botteghino:

Per quanto riguarda l’amore per Solo, lo trovo estremamente gratificante ed è molto importante per il cast. Parliamo di un cast composto da attori giovani e in gamba che hanno messo tanto cuore e anima nella realizzazione del film. Significa tanto per me che il film abbia conquistato i cuori dei fan di Star Wars, non si potrebbe sperare di più.