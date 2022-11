Solo: A Star Wars Story, lo sceneggiatore spiega perché vorrebbe un secondo film

Durante la promozione di Willow, Jon Kasdan è tornato a parlare con CBM di Solo: A Star Wars Story, il film di Star Wars di Ron Howard che non ha avuto molta fortuna al botteghino.

Lo sceneggiatore ha parlato nello specifico dei motivi per cui vorrebbe un altro capitolo:

C’erano così tanti personaggi grandiosi da presentare, ma per me, il motivo più grande per un Solo 2 è che il film è stato un viaggio affinché Alden si conquistasse quel titolo, cosa che ha fatto, perciò non ha avuto l’occasione di godersi quel personaggio, e pertanto vorrei assistere al suo ritorno.