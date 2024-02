Sophie Turner e Kit Harington sono pronti a tornare a lavorare insieme dopo otto stagioni di Game of Thrones – Il trono di spade in The Dreadful, horror gotico che verrà messo sul mercato all’EFM in occasione della Berlinale. Come spesso capita, il film verrà girato solo dopo aver trovato partner per la distribuzione internazionale.

Scritto e diretto da Natasha Kermani, il film è ambientato nel periodo della Guerra delle Due Rose, ed è incentrato sulle vicende di Anne (Turner) e su sua suocera Morwen, che vivono una vita frugale e solitaria ai margini della società. Quando un uomo (Harington) dal loro passato ritorna, innescherà una sequenza di eventi che porteranno a una svolta per Anne.

Turner sarà anche produttrice assieme a Luke Daniels di Redwire Pictures/Tunnel e Patrick muldon e Patrick Hibler di Storyboard Media e Greg Lauritano di Black Magic.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate