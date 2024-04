In una nuova intervista per Comic Book, Dylan Baker, che ha interpretato il dottor Curt Connors nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, ha parlato la sua delusione nel non aver potuto completare l’arco narrativo del suo personaggio visto che Spider-Man 4 non ha mai visto la luce.

“Devo ammettere che quando San Raimi mi ha chiamato per dirmi che non ci sarebbe stato uno Spider-Man 4 sono rimasto molto deluso” ha spiegato. “Mi disse che la sceneggiatura era già stata scritta e che lui era pronto per girare il film ma che non non sarebbe riuscito a girarlo in tempo per i tempi richiesti dallo studio. Era finalmente la mia occasione per mostrare Lizard al resto del mondo… quindi questa decisione mi distrusse. Per fortuna in seguito Rhys Ifans è stato fantastico (come Lizard) quindi sono rimasto a guardarlo, pensando all’ottimo lavoro che aveva fatto… mentre al contempo avrei tanto voluto essere al suo posto”.

