Spider-Man 4: nuovi dettagli sul film di Sam Raimi mai realizzato

Durante una chiacchierata con Sean O’Connell per il suo nuovo libro Great Power: How Spider-Man Conquered Hollywood During The Golden Age of Blockbusters, lo storyboard artist Jeffrey Henderson ha svelato alcuni dettagli sullo Spider-Man 4 mai realizzato da Sam Raimi.

Come noto, Spider-Man avrebbe dovuto affrontare l’Avvoltoio nel corso della storia, e Henderson ha spiegato che nel film sarebbe stato chiamato così perché “non si lasciava dietro nient’altro che ossa” quando finiva un lavoro.

Ha poi svelato che avremmo visto Spider-Man in pericolo serio di morte, molto di più che nei film precedenti. All’inizio del film, poi, ci sarebbe stato un montaggio con Spider-Man alle riprese con dei celebri antagonisti dei fumetti, tra cui Mysterio: