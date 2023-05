Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nel trailer ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse c’è un riferimento a Spider-Man: No Way Home quando Migue O’Hara (Spider-Man 2099) di Oscar Isaac menziona la Terra dell’Universo Cinematografico Marve e gli eventi del film di Jon Watts.

“E non farmi parlare di Dottor Strange e il piccolo nerd su Terra 199999” dice il personaggio.

In una recente intervista con SFX, come riportato da Digital Spy, il co-regista Kemp Powers ha smentito che il film sia in qualche modo collegato all’UCM: “Il mondo di Miles Morales e dello Spider-Verse non sono inseriti nell’Universo Cinematografico Marvel. Ma parliamo di un film di Lord e Miller, perciò ci piace divertirci un po’ ed essere un po’ meta, perciò abbiamo fatto riferimento al mondo in cui stiamo creando queste storie. È meglio spiegarla così“.

Ha poi aggiunto: “Non parliamo di una scelta fatta in accordo con la Marvel. L’universo di Miles, fidatevi, è già bello pieno. Quella gag è una di tante, ce n’è una che è la mia preferita e di cui nessuno sa ancora nulla. Quando gli spettatori la vedranno resteranno a bocca aperta. Il film è molto serio, ma è anche divertente“.

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

