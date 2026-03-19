Spider-Man: Brand New Day, trailer da record: 718 milioni di visualizzazioni a 24 ore dal rilascio

Pubblicazione: 19 marzo alle 20:31

Il debutto del trailer di Spider-Man: Brand New Day ha riscritto la storia dell’intrattenimento digitale in poche ore. Pubblicato online, il video ha generato un’attenzione globale senza precedenti, raggiungendo circa 718,6 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Si tratta di un risultato straordinario, certificato da società di analisi come WaveMetrix, che consacra il film come il più visto di sempre in questo arco temporale. Un dato che dimostra quanto il personaggio di Spider-Man continui a esercitare un’enorme attrazione sul pubblico mondiale.

Il record è stato raggiunto con una velocità impressionante. In appena, il trailer aveva già superato il precedente primato detenuto da, che si era fermato a(dato che includeva anche il pubblico televisivo del Super Bowl). Ancora più significativo è il confronto con Spider-Man: No Way Home, il cui primo trailer si era fermato a, pur diventando poi uno dei maggiori successi commerciali nella storia di Sony con incassi globali altissimi.

Parallelamente, altre fonti indicano che già nelle prime 12 ore il trailer aveva superato i 500 milioni di visualizzazioni, battendo il record precedentemente attribuito a Grand Theft Auto VI, che aveva totalizzato circa 475 milioni nel suo primo giorno online. Questo doppio confronto, tra cinema e videogiochi, evidenzia la portata trasversale del fenomeno: Spider-Man riesce a dominare sia il panorama cinematografico sia quello dell’intrattenimento digitale più ampio.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Uno degli elementi chiave di questo successo è stata la strategia di marketing adottata da Sony. Prima della pubblicazione del trailer completo, è stata avviata una campagna virale basata su micro-anticipazioni: numerosi influencer hanno condiviso brevi clip di appena due secondi, distribuite nell’arco di 24 ore. Questo approccio ha creato curiosità crescente e un forte senso di attesa, spingendo milioni di utenti a cercare il trailer non appena disponibile.

Dal punto di vista dei contenuti, il film sembra promettere, con numerosi personaggi ed eventi che suggeriscono un possibile rilancio dell’universo cinematografico di Spider-Man. Questo è particolarmente rilevante se si considera il contesto recente, in cuinon hanno raggiunto i risultati sperati.potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta strategico per Sony.

In definitiva, il record di visualizzazioni non è solo un dato numerico, ma un indicatore preciso dell’interesse globale verso il personaggio e della capacità dell’industria di reinventare le proprie strategie di comunicazione. Spider-Man: Brand New Day parte così con un vantaggio enorme in termini di visibilità e aspettative, aprendo la strada a un possibile nuovo successo su scala mondiale.