Spider-Man: Brand New Day, il ritorno di un noto villain nel primo trailer

Pubblicazione: 18 marzo alle 20:18

Sony Pictures e Marvel hanno pubblicato il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, accendendo immediatamente il dibattito tra i fan: non solo mostra un Peter Parker completamente cambiato, ma introduce anche un ritorno inatteso destinato a sconvolgere l’equilibrio della storia. Il film promette di riscrivere radicalmente la vita dell’eroe, già segnata dagli eventi di Spider-Man: No Way Home.

A distanza dida quegli avvenimenti,è più solo che mai, ma anche più esposto a minacce mai viste prima, con questo primo video che suggerisce un, con una città che non lo riconosce più. Trae vecchi conti in sospeso, ildi uncambia completamente le prospettive del film. Ecco perché questo capitolo potrebbe rappresentare una svolta decisiva per l’intero universo narrativo.

Ebbene sì, dopo il successo straordinario di No Way Home, il nuovo capitolo segna un vero “reset” per Peter Parker, interpretato ancora da Tom Holland. La storia è ambientata quattro anni dopo: Peter ha scelto di cancellarsi dalla vita delle persone che ama, vivendo completamente solo in una New York che non sa più chi sia. Questo lo porta a diventare uno Spider-Man a tempo pieno, ma anche a subire una crescente pressione psicologica e fisica.

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day introduce infatti un elemento chiave: una sorta di evoluzione o mutazione del protagonista, che potrebbe rappresentare tanto un potenziamento quanto una minaccia alla sua stessa esistenza. Parallelamente, una nuova ondata di crimini suggerisce l’arrivo di una minaccia più grande e organizzata rispetto al passato.

Il momento più sorprendente è però il ritorno di, alias, interpretato da. Il personaggio, visto brevemente in, riappare finalmente con un ruolo centrale e una nuova armatura tecnologica avanzata. Questo dettaglio è fondamentale: mentre Peter sembra subire una trasformazione biologica,sceglie la via opposta,per diventare. Il contrasto tra i due potrebbe essere uno dei temi principali del film.

Accanto a Scorpion, il trailer mostra anche altri antagonisti, seppur in brevi sequenze: Boomerang e Tarantula, entrambi con design modernizzati ma fedeli ai fumetti, sembrano avere ruoli secondari, probabilmente utilizzati per mostrare le attività quotidiane di Spider-Man contro il crimine.

Spider-Man: No Way Home, fonte: Sony Pictures

Un altro elemento importante è la presenza della Mano, la misteriosa organizzazione ninja già vista nella saga televisiva legata ai Defenders. Qui appare con un look ancora più vicino ai fumetti, suggerendo un’espansione del lato più oscuro e “mistico” dell’universo Marvel.

Interessante anche ciò che il trailer non mostra: il villain Tombstone, segnalato in alcune indiscrezioni, è completamente assente. Questa scelta potrebbe indicare che il personaggio avrà un ruolo nascosto, forse come mente dietro gli eventi. Inoltre, viene accennata la presenza di qualcuno con poteri di controllo mentale, elemento che apre a ulteriori sviluppi narrativi.

In tutto questo ricordiamo che la regia del film è affidata a Destin Daniel Cretton, mentre il trailer è stato presentato in modo spettacolare, con Tom Holland che lo ha svelato dall’Empire State Building, simbolicamente “rilanciando” una nuova era per Spider-Man e per New York stessa.

Peter Parker di Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

In sintesi, Spider-Man: Brand New Day non è solo un nuovo capitolo, ma una vera rifondazione del personaggio: un eroe più solo, più potente, ma anche più vulnerabile, costretto ad affrontare nemici che riflettono le sue stesse trasformazioni. Il ritorno dello Scorpion e l’introduzione di nuove minacce segnano un cambio di rotta netto, destinato a influenzare profondamente il futuro del Marvel Cinematic Universe.