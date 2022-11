Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà sei stili d’animazione differenti

Empire ci consegna un interessante aggiornamento su Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo in arrivo tra un anno nei cinema grazie a Sony.

Il popolare magazine, oltre a proporre un’immagine inedita del cartoon che potete trovare più in basso, riporta anche le parole del co-produttore Phil Lord che promette un lungometraggio visivamente anche più ambizioso del già riuscitissimo progetto arrivato nelle sale nel 2018.

Il primo film aveva uno stile d’animazione che dominava l’intera opera. Questo nuovo film ne avrà sei. Stiamo prendendo tutti quegli strumenti che abbiamo imparato a padroneggiare col primi film e con I Mitchell contro le macchine (LEGGI LA RECENSIONE) ampliandoli ancora di più per andare incontro alle necessità e alle ambizioni di questo film. Ambizione che si basa sul volervi meravigliare in ogni nuovo ambiente proposto, ma anche sul voler essere certi che ogni stile proposto dal film sia perfettamente adatto alla storia, che rifletta tramite le immagini le sensazioni che devono essere veicolate, non vogliamo che sia solo un esercizio stilistico. Cosa che è comunque, del resto.

E sul viaggio attraverso le varie realtà, i vari universi di Spider-Man, l’altro produttore, Chris Miller, aggiunge:

Quelle viste nel teaser trailer arrivano da quella che viene chiamata Terra-50101, che noi chiamiamo Mumbattan – si basa su un fumetto indiano – e da Nueva York di Spider-Man 2099. È fortemente influenzata dalle illustrazioni di Syd Mead su come potrebbe apparire il nostro futuro. Poi c’è anche il mondo di Gwen e di Terra-65. Ha uno stile acquarellato che ricorda le copertine dei suoi fumetti.

Qua sotto trovate la nuova immagine:

Il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo sarebbe dovuto uscire quest’anno, il 7 ottobre, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuta arrivare l’anno prossimo, ma qualche mese fa lo studio ha annunciato che il primo uscirà invece il 2 giugno 2023, il secondo il 29 marzo 2024.

