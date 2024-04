In una nuova video intervista con Vanity Fair, Alfred Molina ha parlato a lungo del suo Doc Ock a distanza di 20 anni da Spider-Man 2.

L’attore ha detto la sua su quanto Octavius sia un personaggio interessante, del fatto che molti cattivi Marvel abbiano questo grande fascino del conflitto interiore, del veder calare su di loro una malvagità non richiesta e di come interpretare l’iconico antagonista di Spider-Man nel secondo capitolo della trilogia di Sam Raimi gli abbia cambiato la vita:

All’epoca ne fui decisamente sorpreso, non era il tipo di film in cui mi immaginavo avrei mai recitato. Era quel tipo di film d’azione che pensi abbia un cast che rispecchi un certo tipo di estetica e che abbia una certa fisicità e io decisamente non rientravo in quei canoni. […] Tutto cambiò al primo screen test, quando mi fecero indossare una prima versione del costume, e Avi Arad, allora a capo della Marvel, mi diede gli occhiali da sole e mi disse di indossarli… e di colpo tutti i presenti ebbero chiara in testa l’idea dietro al mio Doc Ock.