Non manca molto al prossimo Halloween, e per questo in molti si stanno riversando online e nei negozi per trovare il costume perfetto per l’occasione. Ma quali sono i costumi più richiesti?“vanno un casino quest’anno”.

Secondo uno studio condotto da Nasty Gal i fan della settima arte avrebbero cercato online su Google più e più volte i costumi dei due amati personaggi sopracitati per l’Halloween del 2021.

I costumi di Harley e di Spidey sono stati cercati in rete ben 90,500 volte in un solo mese. Seguono dei costumi più classici come quello da Gatto, da strega, da Wonder Woman, da Harry Potter, da vampiro, da Batman, da coniglietta di Playboy e da Black Widow.

Spider-Man: No Way Home sarà a dicembre al cinema.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei. Ci saranno però anche altri camei rumoreggiati e mai confermati definitivamente…

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

La pellicola sarà nei nostri cinema a Natale!

FONTE: ScreenRant