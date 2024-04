In una recente intervista con Comicbook.com per la promozione del suo ultimo film, Tarot, Jacob Batalon (Ned) ha parlato della possibilità futura per “l’uomo sulla sedia” di tornare a fare parte del franchise di Spider-Man, ammettendo di non avere nessuna notizia incoraggiante o novità in merito:

A dire il vero non lo so. Non so che futuro li attenda in nessuno degli universi possibili. Credo che le cose andranno come devono andare, se devono succedere, allora succederanno. Almeno lo spero. Perché é davvero triste che Spider-Man non abbia più amici.

