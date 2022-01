In occasione di un’intervista esclusiva con Screen Rant per la promozione di, lo sceneggiatore James Vanderbilt è tornato a parlare di, di cui ha curato la sceneggiatura.

Vanderbilt si è detto felice per la “riscoperta” di Andrew Garfield da parte dei fan:

Ho scritto Spider-Man sia per Tobey [Maguire] che per Andrew [Garfield], e adoro quello che ha fatto Tom [Holland] con il personaggio nell’ambito dell’UCM. È stato bello assistere a tutto questo e ho sempre detto che la cosa migliore mai fatta sia stata scritturare Andrew. Vederlo ricevere così tanto affetto in questo momento è davvero commovente.

Ha poi parlato del quarto film di Sam Raimi mai realizzato:

Di Spider-Man 4 avevamo una sceneggiatura pronta. Poi, come spesso capita, ingaggiarono un altro fantastico sceneggiatore per dare qualche ritocco che cambiò alcune cose. Un anno dopo, non so perché, decisero di non proseguire in quella direzione.