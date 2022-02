Spider-Man, parla il regista: “I film raccontano le mie paure”

In una recente intervista con Variety , il regista die di tutta la nuova trilogia con Tom Holland, Jon Watts, ha parlato del suo ultimo film riflettendo su tutta la sua esperienza.

Il regista ha ammesso di avere molti punti in comune con Peter Parker:

Ciò che ho sempre fatto con questi film è raccontare le mie paure e renderle dei temi centrali. Homecoming è la storia di un ragazzino che ha una grandissima occasione e ha così tanta paura di perderla che finisce per creare un disastro. Era la mia paura: e se rovinassi tutto? Far From Home racconta la paura di rovinare tutto con il secondo film. Peter Parker ha una missione e non vuole correre rischi. No Way Home consiste nel finire una storia delle origini e nelle responsabilità che derivano da tutto questo. Peter Parker e Spider-Man significano così tanto per le persone che mi sentivo responsabile.