Spike Lee received ha ricevuto l’Ebert Director Award, intitolato al compianto critico Roger Ebert, in occasione del Toronto International Film Festival Tribute Awards domenica scorsa.

Sul palco per ritirare il premio il regista non solo si è rivolto direttamente ai critici che stroncarono Fa’ la costa giusta (1989), ma ha anche ringraziato Chaz Ebert, moglie di Roger, che gli ha consegnato personalmente il premio:

Suo marito mi difese quando questi bastardi dissero che “Fa’ la cosa giusta” avrebbe incitato le persone nere verso la rivolta e che il film non sarebbe dovuto essere proiettato negli Stati Uniti.

Lee ha citato David Denby e Joe Klein come due dei più importanti critici che si scagliarono contro il film, che scrissero – come ricordato da Lee – che i lettori avrebbero dovuto “pregare Dio che questo film non esca nel vostro quartiere“.

Ha poi aggiunto: “La lotta continua ancora, non è un campo di gioco regolare, ma continueremo ad andare avanti“.

