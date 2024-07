Ospite del ACE Superhero Comic Con 2024 (via Popverse) Chris Pine ha parlato della possibilità di riprendere i panni del capitano Kirk in un eventuale Star Trek 4. Ecco le sue parole:

Per quanto riguarda la prossima fase di [Star Trek], ovviamente siete tutti fan, quindi sono sicuro che l’avete letto… Ci vogliamo tutti molto bene. Sono un buon amico di tutti quelli con cui ho lavorato. Ci divertiamo molto a farlo. Ora sono molto più vecchio, quindi sarei curioso di sapere dove ci porterà la prossima storia, in termini di cosa sarà e di quello che abbiamo detto alla stampa.

Ricordiamo che il franchise è fermo dal 2016, anno in cui Star Trek Beyond ha “deluso” al box-office incassando “solo” 344 milioni di dollari. Un quarto capitolo è da tempo in lavorazione, ma non è certa la sua realizzazione. La notizia più recente è l’ingaggio di un nuovo sceneggiatore, Steve Yockey, di cui lo stesso Pine si è detto “sorpreso”.

FONTE: Popverse

