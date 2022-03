L’annuncio fatto dalla Paramount durante il suo Investor Day relativo al fatto che JJ Abrams dirigeràe che la pellicola proporrà il ritorno in scena del cast della saga reboot, daa Zoe Saldana, ha colto di sorpresa tutti. Compresi i diretti interessati come vi abbiamo spiegato in questo articolo

Eppure, in una nuova intervista rilasciata a Variety, è proprio Chris Pine a rassicurare gli animi ribadendo, come Zoe Saldana, di essere pronto a tornare a bordo della Enterprise così come tutti i suoi colleghi e colleghe.

Credo che tutti abbiano pensato qualcosa tipo “Ehy, ma tu ne sapevi qualcosa?”. Ma di solito, noi attori siamo paradossalmente gli ultimi a sapere le cose, anche se so invece con certezza che siamo tutti emozionati all’idea. Siamo pronti a leggere la sceneggiatura appena ce la manderanno. Ma ancora non abbiamo visto nulla e non sappiamo niente del film.

Quando gli viene chiesto un commento circa l’impegnarsi a girare una pellicola come Star Trek 4 di cui non si sa nulla aggiunge:

Normalmente non mi fido di nessuno, ma sono molto emozionato. Amo la storia, amo Star Trek e amo le persone con cui lavoro a questi film.

