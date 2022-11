Star Trek 4: Zoe Saldaña commenta gli ultimi ritardi

È ancora incerto il futuro della saga cinematografica di Star Trek visto che il 4° film prodotto da J.J. Abrams programmato per il 22 dicembre 2023 è stato rimosso dal listino della Paramount qualche settimana fa.

In una recente intervista con Deadline, Zoe Saldaña è stata invitata a commentare i ritardi.

Eravamo in contatto con JJ e stavamo cercando di capire se saremmo potuti partire questo autunno, ma non credo sia stato possibile.

Forse è stata questione di impegni e non siamo riusciti a far quadrare le agende di cast e troupe, ma credo che i motivi fossero anche legati al progetto. So che siamo tutti dello stesso avviso, non ci sarebbe cosa migliore di tornare tutti insieme.