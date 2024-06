In una nuova intervista per CinemaBlend, Adam Nimoy, figlio del compianto Leonard Nimoy, ha promosso il suo libro dedicato al rapporto con suo padre (The Most Human: Reconciling with My Father, Leonard Nimoy) e ha colto l’occasione per parlare dell’iconico personaggio di Spock in Star Trek, e di come gli eredi di Nimoy lo abbiano interpretato omaggiandolo e dandogli nuova vita.

Nimoy ha parlato soprattutto di Ethan Peck (l’attuale Spock nella serie Star Trek: Strange New Worlds) e anche di Zachary Quinto, che ha interpretato il vulcaniano nella trilogia cinematografica rilanciata da J.J. Abrams.

Adoro il lavoro che sta svolgendo [Peck]. Aggiunge al personaggio molto della sua sensibilità, si vede che è un personaggio diverso, ma è così che va fatto. Mi piace molto il suo approccio, lo ammiro tanto e mi rendo conto di che sfida sia interpretare un ruolo del genere. Purtroppo è qualcosa di molto radicato nell’immaginario di tutti i fan accaniti e della cultura popolare, lo Spock originale. Anche Zachary Quinto ha dovuto fronteggiare le stesse forze avverse e gli stessi problemi quando si è approcciato a Spock, e anche lui ci ha messo del vissuto personale. Non puoi farne a meno, è normale. È diverso, è nuovo, è una vera e propria permutazione. E non penso che dire che stiano facendo un’”imitazione” di Spock sia vero. Credo che la chiave di lettura dell’approccio di Zachary e Ethan sia che entrambi ricorrono alla propria esperienza e al proprio vissuto e portano tutto questo con loro mentre lavorano sul personaggio, ed è questo che lo rende cosi vero e vivo. Adoro quello che stanno facendo entrambi con Spock.

