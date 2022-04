, il nuovo interprete del Capitano Kirk nel franchise cinematografico dik inaugurato nel 2009 col primo film diretto da JJ Abrams, ha delle idee molto precise circa quello che la saga non dovrebbe fare: cercare d’inseguire quanto fatto dai Marvel Studios né a livello di budget né a livello di pubblico.

Chris Pine, nel corso di un’intervista con Deadline, ha spiegato che, a suo modo di vedere, Star Trek dovrebbe restare un’epopea più indirizzata alle persone che sono già fan della saga senza necessariamente desiderare di allargare eccessivamente il bacino di pubblico.

Queste le sue parole:

Ho sempre pensato che Star Trek dovrebbe operare in una zona più piccola. Sai, non ha quell’appeal in stile Marvel. Deve ragionare all’insegna del fare dei film per quelle persone che già amano questo gruppo di gente, che amano questa storia, che ama Star Trek. Dobbiamo lavorare per loro, poi, chiaramente, se altra gente vuole unirsi alla festa bene così, grandioso. Ma va fatto con un budget non enorme in maniera tale che se finisci per fare mezzo miliardo di dollari al botteghino puoi ritenerti soddisfatto.