Laurence Luckinbill ha interpretato il fratellastro di Spock, Sybok, in Star Trek V- L’ultima frontiera, diretto da William Shatner. Proprio Luckinbill, che è stato scelto dal regista dopo averlo visto interpretare a teatro il Presidente Lyndon B. Johnson, ha ringraziato Shatner per averlo aiutato a realizzare la sua visione del villain.

Ospite di All Access Star Trek – A TrekMovie.com Podcast, Luckinbill racconta come vedeva il suo personaggio:

Era scritto un po’ come un cattivo, tranne che c’era questa ricerca di Dio. Beh, tutti stiamo cercando Dio, no? In qualche modo… Dopo aver accettato il ruolo, [ho incontrato William Shatner] e lui mi ha chiesto: “Come vedi il personaggio?” E io ho risposto: “Lenin.” Vladimir Ilyich Lenin… Lenin aveva un grande sogno, quello di liberare la Russia. Poteva rendere tutto buono e migliore per il popolo. Ma man mano che andava avanti, e sentiva gli ostacoli che si opponevano a lui, gradualmente si trasformava in un dittatore.

Continua:

E proprio verso questo stava andando Sybok perché aveva fatto quella scelta. Poi ha rubato l’Enterprise. E quella è stata la sua prima grande azione, un furto. Gradualmente, mentre il [film] andava avanti, siamo arrivati a quella scena finale dove mi scambio la stretta di mano con Leonard, con Spock, mio fratello, e poi mi sacrifico per salvarlo, a questo dio malvagio. Che per me era shakespeariano. Era tragico, e l’ho interpretato in quel modo.

Conclude raccontando che originariamente era previsto che Sybok fosse armato di pistole, ma che lui non voleva, sentiva non fosse qualcosa di adatto al personaggio. E Shatner lo ha ascoltato.

Sono una persona pacifica. Sybok è una persona pacifica. Sta cercando Dio. Sta cercando aiuto. Sta cercando di alleviare il dolore. Perché dovrebbe portare una pistola? Così Bill alla fine ha detto: “Bene, sistemeremo questa cosa.” E lo ha fatto. Siamo riusciti a fare una grande lotta, e la pistola non era importante. In realtà amo Bill Shatner. È stato un buon regista per me. Altri si sono lamentati di lui. Io no.

Star Trek V – L’ultima frontiera è stato l’unico film del franchise diretto da Shatner, interprete anche del Capitano Kirk.

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate