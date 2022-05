In occasione dello Star Wars Day la Hasbro ha mostrato parte delle nuove figure relative alle serie Star Wars The Black Series e The Vintage Collection.

Tra queste c’è anche la figure di Figrin D’an, frontman della band Modal Nodes comparsa in Star Wars: Una nuova speranza.

Potete vedere le immagini del prodotto qua sotto:

La sinossi di Una nuova speranza:

Luke Skywalker inizia un viaggio che cambierà la galassia Il giovane ragazzo di fattoria Luke Skywalker viene spinto in una galassia di avventure quando intercetta una chiamata di soccorso della Principessa Leila fatta prigioniera. L’evento lo lancia in una missione per salvarla dalle grinfie di Dart Fener e del Male.

FONTE: ComicBook.com