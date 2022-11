Star Wars: Andy Serkis vorrebbe approfondire il personaggio del Leader Supremo Snoke!

In un’intervista video con Jake’s Takes, Andy Serkis ha svelato che vorrebbe saperne di più sul Leader Supremo Snoke, personaggio da lui interpretato nella nuova trilogia cinematografica di Star Wars. Alla domanda su cosa vorrebbe discutere in una chiacchierata con Lucas, Serkis ha risposto:

Mi piacerebbe, prima di tutto, che lui pensasse ulteriormente a Snoke, in realtà. Penso che gli direi: “Guarda, non penso che abbiamo visto abbastanza Snoke, penso che la gente vorrebbe vedere più Snoke“, e riempire davvero la leggenda dietro Snoke perché penso che ci sia così tanto terreno fertile che deve ancora essere coperto, quindi penso che questo è il motivo per cui cercherei di tirarlo fuori.

Recentemente, Serkis è apparso nella serie di Star Wars Andor, nei panni di Kino Loy (qui i dettagli) e ora i fan si interrogano sulla possibilità che questo nuovo personaggio sia in qualche modo collegato a Snoke. Interpellato sulla questione, l’attore risponde:

Ero molto preoccupato per i fan e per le voci di corridoio che le teorie su Snoke cominciassero ad affollarsi e che si cominciasse a mettere insieme i pezzi [e pensare]: “Kino Loy è imparentato con Snoke?” e, devo dirvi, non lo è, e mettiamo da parte questa storia e tutti possono evitare di percorrere questa strada. Ero un po’ preoccupato, ma la cosa è stata superata dal fatto che ho amato Rogue One e quando Tony Gilroy mi ha contattato per farlo, ho pensato: “Sono sicuro che la gente mi lascerà fare…“. Snoke è abbastanza distante in termini di aspetto, del suo essere, di ciò che rappresenta. Questo è l’estremo opposto dello spettro. È un personaggio umano, ha una base molto solida, quindi mi sono sentito al sicuro.