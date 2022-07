Star Wars: Episodio 9, un concept della spada laser di Leia rende omaggio a un desiderio dell’attrice

Il conceptual artist Adam Brockbank ha diffuso su Instagram un interessante concept art realizzato per Star Wars: L’ascesa di Skywalker, nono capitolo del franchise di Guerre Stellari arrivato nelle sale nel 2019.

Nel concept possiamo vedere il colore alternativo della spada laser di Leia comparsa in una breve scena flashback ambientata poco dopo Il ritorno dello Jedi. Sebbene nel film finale l’arma in questione sia apparsa di colore blu, era stato preso in considerazione anche il viola. Questo perché nel libro di memorie della stessa Carrie Fisher pubblicato nel 2016 (secondo quanto sottolineato da Cinema Blend), l’attrice aveva espresso il desiderio di apparire con una spada laser viola, qualora il suo personaggio fosse apparso in futuro impugnando l’arma.

Potete vedere il concept in questione qua sotto:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

FONTE: The Direct