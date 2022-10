Star Wars: Barry Keoghan vuole un ruolo nel film di Taika Waititi

Non sono ancora chiare le sorti dello Star Wars di Taika Waititi visto che a quanto pare la lavorazione è ancora in alto mare.

C’è, però, un attore che ha iniziato una campagna per ottenere un ruolo nel film. Si tratta di Barry Keoghan, attore di Eternals e The Batman, che sta cercando di mettersi in contatto con il regista.

Come spiegato durante un’intervista con GQ, infatti:

Sto cercando di incontrarlo. Sto chiedendo a tutti.

Ha poi citato una serie di registE con cui vorrebbe collaborare, spiegando di averne in lista almeno 30 e tra questi Andrea Arnold, Lynne Ramsay, Céline Sciamma.