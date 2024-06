In occasione di un’intervista con Collider, Bryce Dallas Howard ha parlato della possibilità di dirigere un film di Star Wars dopo essersi già prestata alla regia di alcuni episodi di serie televisive ambientate nel mondo di Guerre stellari.

“Magari!” ha ribattuto subito l’attrice. “Posso dire che ho diretto un episodio di Skeleton Crew però, cosa per cui sono molto emozionata. Sono andata al college con Jon Watts e il suo collega alla sceneggiatura, Chris Ford, perciò è stato elettrizzante lavorare insieme“.

Ha poi aggiunto:

A volte in senso professionale mi definisco dominante-remissiva. E ciò che intendo è che sono felice di usare i giocattoli di qualcun altro, di far parte della squadra, di rappresentare la visione di qualcun altro e di metterla in pratica come se fosse mia. E poi adoro anche essere a capo di una squadra tutta mia. Mi piace molto e mi sento forte in quel campo. Adoro il cinema, adoro la regia, perciò adorerei assolutamente girare un film di Star Wars. E adorerei assolutamente avere una serie di Star Wars tutta mia.