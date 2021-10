Dopoe una capatina alla Marvel, potrebbe esserci ancheall’orizzonte per Chloe Zhao?

Durante un intervento da Al Horner, alla regista è arrivata una domanda molto diretta: “Ti piacerebbe dirigere uno Star Wars?.

Zhao è apparsa in difficoltà, a riprova che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola:

Mmmmh, devo stare molto attenta a ciò che dico qui. Sì. Diciamo solo che è un mondo verso cui nutro molta riverenza perché è stato una parte importantissima nella mia vita.

Possibile che la regista sia stata già contattata per un film o anche per la regia di uno degli episodi dei progetti in sviluppo per Disney+? Lo scopriremo.

Di recente abbiamo avuto qualche aggiornamento da Taika Waititi, che con Thor: Love and Thunder in post-produzione potrà finalmente concentrarsi su uno dei suoi prossimi progetti, un film di Star Wars.

Il regista ha spiegato a Wired che il film avrà il suo tocco, che è ancora in stato embrionale ma che una storia c’è:

È ancora nella fase “EST. SPAZIO”, ma abbiamo una storia e sono molto emozionato perché è un film che sa molto di me.

Waititi dirigerà una pellicola ambientata nel mondo di Guerre stellari per Lucasfilm che sarà scritta insieme alla sceneggiatrice di 1917 e Ultima notte a Soho Krysty Wilson-Cairns.

Vi ricordiamo che, allo stato attuale delle cose, l’unica pellicola di Star Wars ad avere una data di uscita è Rogue Squadron, che verrà diretta da Patty Jenkins ed è prevista per il dicembre del 2023.

Cosa ne pensate? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!