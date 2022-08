Star Wars: Colin Trevorrow spiega perché non sarebbe certo di tornare a dirigere un film

Vi abbiamo parlato a più riprese di di Duel of the Fates, lo Star Wars: Episodio IX mai realizzato da Colin Trevorrow mostrandovi una serie di concept e letto la trama del film.

Dopo aver impiegato così tanto tempo a sviluppare il progetto naufragato, il regista tornerebbe mai nel mondo di Guerre stellari? Comicbook lo ha chiesto al regista in persona, che ha spiegato:

Non lo so. Non a causa di Star Wars, ma perché ho trascorso 8 o 9 anni a realizzare nuove versioni dei film che amavamo da bambini, capite che intendo? In un posto o in un altro.

E la cosa non solo mette tantissima pressione, ma getta un’ombra su tutto il resto delle cose che vuoi fare.

Ho realizzato un piccolo film dopo Jurassic World, ed ero “il regista di Star Wars” quando è uscito. Trovo interessante, quindi, l’idea di uscire da queste dinamiche per un po’ ed evitare che tutto ciò che faccio debba rispondere necessariamente a certi criteri.